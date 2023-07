Kaltenberg

11:29 Uhr

Ritterturnier Kaltenberg: Eine Intrige und spektakuläre Stunts mit Pferden

Plus Beim Ritterturnier in Kaltenberg gibt es einen neuen Schwarzen Ritter und einen großen Helden. Das Wetter am Samstag war eine Herausforderung.

Von Christian Mühlhause

Ein Doppelgänger, eine Intrige, große Gefühle, dramatische Kämpfe und ein Held, der unfassbare Kräfte mobilisiert: Aus dem Stoff ist die Geschichte bei der 42. Auflage des großen Ritterturniers im Schloss Kaltenberg, das den Titel "Der Verrat des doppelten Ritters" trägt. Zudem gibt es einen neuen Schwarzen Ritter. Ein Spektakel, das beim begeisterten Publikum ankommt. Für die Darsteller ist es am Samstag, bei bis zu 35 Grad, eine Herausforderung.

Rund 350 Schauspielerinnen und Schauspieler in der Arena

Es dauert noch drei Stunden bis die Kämpfe in der Arena beginnen, doch Jan Herenbecker läuft der Schweiß bereits die Stirn hinunter. Er spielt einen Ritter und steht in voller Montur im Eingangsbereich. "Wir versuchen, so viel wie möglich im Schatten zu bleiben und zu trinken. Während der Show gibt es zudem Personal, das uns Getränke und kühle Tücher bringt. Wir haben bei vergleichbaren Bedingungen mal gemessen, da waren es unter der Rüstung 85 Grad", sagt er. Am besten bekomme man die heiße Luft mit einer Druckluftanlage heraus, berichtet er. Zudem seien die Sanitäter geschult, wie sie bei Problemen die Rüstung öffnen können.

