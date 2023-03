Kaufering

11:24 Uhr

Kaufering setzt beim Neubaugebiet "Lechfeldwiesen V" den Rotstift an

170 Wohnungen sollen im Norden an der Hessenstraße entstehen.

Plus Kauferings Finanzlage ist sehr angespannt. Deswegen macht der Markt Abstriche mit einem Volumen von drei Millionen Euro beim Neubaugebiet an der Hessenstraße.

Von Christian Mühlhause

Der Markt Kaufering hat mehrere Großprojekte auf der Agenda, die für die Kommune eine enorme finanzielle Belastung darstellen. Deswegen laufen seit Monaten Gespräche im Finanzausschuss und Marktgemeinderat, an welcher Stelle Einsparungen möglich sind. Der Rotstift wird nun unter anderem beim geplanten Baugebiet an der Hessenstraße angesetzt. Hier soll geförderter Wohnraum entstehen. Bei mehreren Punkten werden nun Abstriche gemacht und so die Kosten um drei Millionen Euro gesenkt.

