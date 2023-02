Kauferinger Gemeinderäte lehnen Stellplätze für E-Bikes am Bahnhof ab

Am Bahnhof Kaufering soll eine gesicherte Abstellmöglichkeit für E-Bikes entstehen. Im Marktgemeinderat fällt die Idee aus mehreren Gründen aber durch.

Vor einigen Wochen fiel ein Antrag der Grünen im Kauferinger Rathaus durch, die die Leonhardistraße zur Fahrradstraße machen wollten. Nicht besser erging es jetzt den Plänen der Verwaltung, am Bahnhof Kaufering eine Abstell- und Lademöglichkeit für bis zu 20 E-Bikes zu schaffen, sowie eine Ausleihmöglichkeit für ein Lastenrad und 5 Pedelecs. Als Referenten eingeladen hatte der Markt Markus Egerer, Geschäftsführer der Firma Use aus Wolnzach (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm), um eine mögliche Umsetzung vorzustellen. Während Markus Wasserle ( SPD) leidenschaftlich für das Projekt als ein aus seiner Sicht wichtiges Mobilitätsangebot warb, standen bei anderen Räten andere Faktoren bei der Abstimmung im Vordergrund.

Die Parkgarage hätte in unmittelbarer Nähe des Bahnhofsgebäudes entstehen sollen, damit die Nutzer kurze Wege haben und das Angebot attraktiv ist, erklärte Bauamtsleiter Andreas Giampa. Voraussichtlich drei Parkplätze wären deswegen weggefallen, führte er weiter aus. Laut Egerer haben die Parkgaragen, wie sie sein Unternehmen plant, mehrere Vorteile. Die Räder seien für Witterung und Vandalismus geschützt und weil die Nutzung über eine App auf dem Mobiltelefon laufe, sei auch immer klar, welcher der registrierten Nutzer wann vor Ort gewesen sei. Das könne bei Problemen schnell nachvollzogen werden. Ins Gespräch brachte er auch, Monats- oder Jahreskarten anzubieten. Als monatliche Pauschale brachte er einen Betrag von maximal 30 Euro ins Gespräch. Beim Verleih der Pedelecs und des Lastenrads sei ein Stundensatz von drei Euro nötig, um kostendeckend arbeiten zu können, informierte Egger.

Kosten von Kauferinger Verwaltung mit 100.000 Euro angesetzt

Die Kosten für Planung und Bau belaufen sich laut Vorlage der Verwaltung des Markts auf rund 100.000 Euro. Angedacht war auch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Parkgarage. Von den Gesamtkosten ist aber noch die Förderung abzuziehen. Egerer stellte drei Programme vor, bei denen sich die Kommune bewerben könne. Den höchsten Zuschuss würde – vorausgesetzt die Anforderungen werden erfüllt – die DB Netz mit 70 Prozent gewähren im Rahmen ihrer Bike-and-ride-Offensive. Sascha Kenzler, Fraktionssprecher der UBV, hatte dennoch Bedenken. "Angesichts der sehr angespannten Haushaltslage sind auch 30.000 Euro viel Geld und es handelt sich um eine freiwillige Leistung. In dem Bereich wollen wir sparen." Ums Geld ging es auch Meinrad Mayrock (CSU): "Der Betrieb und die weiteren laufenden Kosten bleiben an uns hängen, damit habe ich ein Problem."

Markus Rietig (UBV) stellte die Idee des Verleihs infrage. Wenn die Räder nur an einem Ort ausgeliehen werden könnten und dorthin auch zurückgebracht werden müssten, sei das unattraktiv. Anders bewertete es Markus Wasserle (SPD). "Unser Haushalt ist in den nächsten Jahren nicht weniger angespannt. Es geht hier auch um die Frage, was wir den Bürgern bieten. Wir sollten dieses Angebot als Alternative im Mobilitätskonzept einbauen. In zwei Jahren fällt unser Ortsbus weg, dann hätten wir eine Alternative." Zudem sei Kaufering der zentrale Verkehrsknotenpunkt im Landkreis Landsberg, was für das Projekt spreche, so Wasserle.

Unterstützung für Projekt in Kaufering kommt von SPD und Grünen

Dem Vorschlag, einen Planungsauftrag an die Firma von Markus Egerer zu erteilen und das Thema in den Planungsausschuss des Gemeinderats zu verweisen, bewilligten letztlich neun Räte, vor allem von Grünen und SPD. Zwölf lehnten das Projekt hingegen ab.

Lesen Sie dazu auch