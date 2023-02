Kaufering/Landsberg

15:30 Uhr

Rudertrainer schwänzt Unterricht: So urteilt das Gericht

Plus Ein 19-jähriger Trainer des Ruderclubs am Lech Kaufering fehlt wegen seines ehrenamtlichen Einsatzes in der Schule. Vor dem Amtsgericht Landsberg geht es um das verhängte Bußgeld.

Von Christian Mühlhause

Nach der Verhandlung am Landsberger Amtsgericht lagen sich ein noch schulpflichtiger Trainer des Ruderclub am Lech Kaufering und seine Unterstützer erleichtert in den Armen. Wie berichtet, war er im vergangenen Juli beim 53. Bundeswettbewerb der Jungen und Mädchen im Rudern in Bremen vor Ort und hatte deswegen zwei Tage in der Schule gefehlt. Eine Freistellung – um die hatten auch Verein und Bayerischer Ruderverband gebeten – hatte das Ignaz-Kögler-Gymnasium allerdings nicht erteilt. Weil er gegen den Bußgeldbescheid über 60 Euro des Landratsamts Landsberg Widerspruch einlegte, kam es zur Verhandlung, in der die Richterin den Fall noch einmal komplett neu bewertete.

