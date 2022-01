Anbau an Schlossbergschule: Wo bleibt der Denkmalschutz?

Plus Landsbergs Stadtbild ist einzigartig und sollte unbedingt erhalten bleiben. Hierfür sollte der Stadtrat der Meinung von Experten mehr Beachtung schenken, kommentiert Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Seit einiger Zeit wiederholen sich diese Berichte, in denen der Stadtrat in Landsberg Bauprojekte beschließt und man immer wieder überlegt, ob das eine Entscheidung war, die gut für das historische Bild der Altstadt ist. Denkmalschützer melden sich mahnend zu Wort, Stadträte, die nicht mit den Entscheidungen einverstanden sind, aber auch wie im heutigen Fall Fachleute, die finden, dass das Projekt Anbau Schlossbergschule in puncto Ausgrabungen finanziell aus dem Ruder läuft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

