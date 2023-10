Bürger zahlen die Zeche für die Versäumnisse bei der Wasserversorgung

Plus Der Unmut über die drastische Erhöhung ist der Verbrauchsgebühren für Trink- und Abwasser in Penzing ist nachvollziehbar. Dennoch ist der Schritt richtig und nötig.

Dass die Penzingerinnen und Penzinger geschockt sind von der massiven Erhöhung der Verbrauchsgebühren beim Trink- und Abwasser, ist nachvollziehbar. Zumal sie auch noch rückwirkend zum 1. Januar zur Kasse gebeten werden. Bürgermeister Peter Hammer musste sich viel Kritik an hören, auch an seiner Kommunikation. Er verweist seinerseits auf viele Informationen, die dazu herausgegeben worden seien und Medienberichte. Das Problem liegt in der Vergangenheit und der Dimension der Anhebung.

Eine Steigerung um über 100 Prozent bei den Wassergebühren

Dass größerer Handlungsbedarf besteht, war klar und dass die Kosten umgelegt werden. Selbst wenn vorab kommuniziert wurde, dass es zu einer drastischen Anhebung kommt, lässt die Aussage noch Interpretationsspielraum. Einige finden einen Anstieg um 20 Prozent drastisch, andere gehen vielleicht schon von 50 Prozent aus, dass es nun über 100 Prozent sind, und das rückwirkend, dürfte bei fast allen eine unerfreuliche Überraschung gewesen sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen