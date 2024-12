Der Markt Dießen startet mit einer kreativen Lösung ins neue Jahr

Raketen und Böller sind für viele Menschen traditioneller Bestandteil, um das neue Jahr zu begrüßen. Historikern zufolge wurde in Deutschland bereits 1506 das erste Feuerwerk gezündet. Heute ist die Pyrotechnikindustrie ein bedeutender Wirtschaftszweig, doch gleichzeitig wächst die Kritik an Feuerwerken und ihren negativen Auswirkungen. Die Entscheidung der Marktgemeinde Dießen, zum Jahreswechsel eine Lasershow mit Musikuntermalung in den Seeanlagen zu veranstalten, ist ein kreativer und umweltfreundlicher Ansatz für die Silvesterfeierlichkeiten.

