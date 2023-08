Heimische Wälder und Seen wertschätzen und schützen

Plus Die Wälder, Flüsse und Seen im Landkreis Landsberg sind beliebte Zufluchtsorte an heißen Sommertagen. Grund genug, Rücksicht zu nehmen, findet LT-Redakteurin Vanessa Polednia.

Reichlich Sonnenschein und hohe Temperaturen brachten die Menschen am Wochenende ganz schön ins Schwitzen. Wer keine Lust auf lange Schlangen vor dem Freibad hatte, wie sie etwa am Sonntag vor dem Inselbad in Landsberg zu beobachten waren, findet in der Natur viele Optionen. Mit dem Lech, nahegelegenen Seen und Waldgebieten im Landkreis gibt es viele geeignete Möglichkeiten, um sich abzukühlen. So ist etwa die kühle Frische an heißen Sommertagen beim Spazieren im Wald nicht nur ein subjektiver Eindruck. Das Blätterdach mildert Hitzewellen deutlich ab.

Klingt banal, ist aber wichtig: Keine Zigarettenstummel im Wald und See lassen

Diese „coolen Stellen“ kann man nicht genug wertschätzen – und schützen. Daher kommen hier ein paar Tipps von Umweltschutzorganisationen, wie man Wald und Seen schützen kann: Wer Menschen dabei beobachtet, wie sie illegal Hausmüll entsorgen, sollte sie darauf ansprechen oder den Vorfall melden. Wer Unrat aufräumt, hat sich ebenfalls ein Karma-Sternchen verdient. Kein Feuer im Wald zu machen oder zu rauchen, klingt banal und doch entstehen noch immer viele Waldbrände durch unvorsichtiges Verhalten von Menschen.

