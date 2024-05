Kitasituation in Kaufering: Ein Silberstreifen am Horizont

Plus Gut, dass es endlich Fortschritte bei der Planung des Kita-Neubaus in Kaufering gibt. Doch ein fader Beigeschmack bleibe, findet LT-Redakteurin Vanessa Polednia.

Die Betreuungssituation in den Kauferinger Kindergärten und -krippen ist angespannt. Frustrierte Eltern haben eine Petition gestartet und vor der jüngsten Marktgemeinderatssitzung für eine Verbesserung der Lage demonstriert. Im Sitzungssaal haben sich die Räte nach reger Diskussion und unterschiedlichen Meinungen mehrheitlich für eine Finanzierungsvariante entschieden, um den Kindergarten-Neubau an der Jahnstraße möglichst schnell zu beginnen. Gut, dass es mit dem Neubau endlich vorangeht. Schlecht, dass sich nicht alle Räte mitgenommen fühlen.

Allen Mitgliedern im Kauferinger Marktgemeinderat ist die dringliche Lage bewusst gewesen, die spätestens die Bedarfsplanung im März 2024 gezeigt hat: Mit einem Puffer von zehn Prozent würden dem Markt bis 2026 und dem damit verbundenen Bezug der Wohnanlage Lechfeldwiesen V 60 bis 70 Plätze im Regelbereich fehlen. Im Krippenbereich soll der Bedarf bis dahin nur leicht steigen, wobei die beiden Gruppen aus dem Provisorium langfristig in einem Bestandsbau untergebracht werden müssen.