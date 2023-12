Klinikum Landsberg will wachsen: Woher kommen die Arbeitskräfte?

Plus Das Landsberger Klinikum soll großräumig erweitert werden. Doch schon jetzt fehlt Fachpersonal. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Die Erweiterung des Landsberger Klinikums zu einem Gesundheitscampus ist ein Mammutprojekt. Es ist weitsichtig, weil damit der Standort langfristig gesichert wird, es ist aber auch ein finanzieller Kraftakt mit einigen Unwägbarkeiten. Mit die größte Herausforderung dürfte es aber sein, das Personal für die neuen Stationen und Fachbereiche zu finden.

Schon jetzt ächzen die Kliniken in Deutschland unter dem Fachkräftemangel. Auch in Landsberg, das ob seiner geografischen Lage und den Erweiterungsplänen sicherlich zu den begehrten Arbeitsplätzen in der Region um München gehört, fehlt schon jetzt in einigen Bereichen Personal. Die Folge: mehr Arbeit für die Kolleginnen und Kollegen, die sich aufgrund der erhöhten Belastung immer häufiger krankmelden. Ein Teufelskreis.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen