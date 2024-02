Montags-Demos: Die Landsberger haben die Nase voll vom Diesel

Plus Gegen die Demos in der Altstadt hat keiner was. Allerdings wächst der Widerstand gegen die Motorisierung der Demonstranten. Ein Kommentar von Alexandra Lutzenberger.

Seit Wochen fragen sich viele, was Demokratie mit hupenden Autos, Dieselgestank und jeder Menge Verkehr zu tun hat. Viele Bewohnerinnen und Bewohner der Landsberger Altstadt kritisieren das jetzt offen in einem Bürgerforum und möchten dagegen vorgehen. Friedlich in einer Versammlung und somit eine Petition in die Wege leiten. Denn sie haben im wahrsten Sinn die Nase voll vom Dieselgestank, dem Verkehrsstau und den hupenden Wagen – all das gehört zum Alltag der Landsberger Altstadtbewohner am Montag.

Meist ist die Stadt bei den Montagsdemos (bis auf die Demonstranten) komplett ausgestorben, fast kein Passant ist auf der Straße, und die Stimmung in der Bevölkerung schlägt um, wie jetzt auch das Bürgerforum zeigt. Wie es ist, wenn man sich als Passant mit den Kron-Anhängern auseinandersetzen muss, das zeigt offen ein dreistündiges Video auf YouTube und das bedarf keines Kommentars. Es macht allerdings sehr nachdenklich. Will man noch auf die Straße gehen, an diesem Tag? Passanten haben inzwischen Anzeige erstattet, kann man bei der Polizei erfahren. Landratsamt, Polizei und Stadt sollten sich dringend überlegen, wie man hier klärende Gespräche führt. Und die Stadt sollte verkehrsrechtlich klären, ob Traktoren, die nicht liefern oder sonst aus einem dringenden Grund in die Stadt fahren, das auch weiter dürfen.

