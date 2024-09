Gegensätzlicher könnten die Eindrücke nicht sein: Der Workshop des Kreistags, in dem über Einsparungen beim Bau des neuen Landratsamts diskutiert werden soll, ist nur zu einem Drittel besucht, an den Ständen, an denen Unterschriften für ein Bürgerbegehren gegen das 120-Millionen-Euro-Projekt gesammelt werden, stehen die Menschen Schlange.

Thomas Wunder Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landratsamt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis