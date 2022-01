Landkreis Landsberg

vor 4 Min.

Serienmäßiger Missbrauch: Haftstrafe für Rentner aus Kreis Landsberg

Plus Ein Rentner aus dem Landkreis Landsberg gesteht die Vergewaltigung eines Familienmitglieds. Am zweiten und letzten Verhandlungstag schildern weitere Angehörige sexuellen Missbrauch und Belästigung. So lautet das Urteil.

Von Vanessa Polednia

Am zweiten Verhandlungstag im Missbrauchsprozess gegen einen 84-Jährigen aus dem Landkreis Landsberg ist ein Urteil gefallen. Der Mann wurde vor der Jugendschutzkammer des Augsburger Landgerichts zu einer Haftstrafe verurteilt. Der Angeklagte hatte am ersten Verhandlungstag bereits Taten im familiären Umfeld gestanden . Zur Last gelegt worden waren ihm sexueller Missbrauch von Kindern in 35 Fällen, eine versuchte und eine vollzogene Vergewaltigung, sexuelle Belästigung und exhibitionistische Handlungen.

