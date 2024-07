So geht es bei den Buslinien 60/61 nach der Absage der Gemeinden weiter

Die Buslinien Linien 60 und 61 fahren seit dem Jahr 2022 im Notbetrieb. Dieser endet am 31. Juli. Der Landkreis wollte, dass sich Landsberg, Kaufering, Geltendorf, Penzing und Weil sowie Egling finanziell am künftigen Betrieb beteiligen. Dies lehnten Penzing, Weil und Egling im Juni, wie berichtet, in öffentlicher Sitzung ab. In Kaufering und Geltendorf wurde nicht öffentlich darüber diskutiert. Im Kreisausschuss wurde nun entschieden, wie es nach der Absage der Gemeinden weitergehen soll.

