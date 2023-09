Landkreis Landsberg

vor 52 Min.

Von Kletterzug und Kasperle: Erinnerungen an den ersten Schultag

Plus Am Dienstag startet wieder die Schule: Für viele Buben und Mädchen ist es der Start in einen neuen Lebensabschnitt. Was bleibt davon Jahrzehnte später in Erinnerung?

Es ist der Tag, an dem für alle Kinder der sogenannte Ernst des Lebens beginnt: der erste Schultag. Heute ist es wieder so weit, dann treffen sich die Erstklässler und Erstklässlerinnen und drücken gemeinsam die Schulbank. 1260 Kinder sind es heuer insgesamt im Landkreis Landsberg. Es ist auf jeden Fall ein einschneidendes Erlebnis, für die Eltern, aber noch mehr für die Kinder. Unsere Redaktion hat nachgefragt, wie sich der erste Schultag und die Grundschulzeit bei Menschen aus der Region eingeprägt hat.

Markus Jänichen hatte in seinem Leben bislang schon zwei „erste Schultage“: Der Verteidiger beim Eishockey-Bayernligisten HC Landsberg ist nämlich Lehrer. „Wenn ich ehrlich bin, an meinen ersten Schultag in der ersten Klasse kann ich mich gar nicht mehr so genau erinnern.“ Wichtig sei aber gewesen, dass er mit seinem Kindergartenfreund in dieselbe Klasse gekommen war. „Ob die Eltern da was gedreht haben, das weiß ich nicht“, sagt er mit einem Schmunzeln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen