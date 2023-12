Landsberg

18:00 Uhr

Agrardiesel: So sauer sind die Landwirte im Landkreis Landsberg

Plus Traktoren dröhnen durch Berlin, während Bauern gegen Kürzungen aufbegehren. Im Landkreis Landsberg herrscht Frust und es gibt die Bereitschaft, sich den Protesten anzuschließen.

Von Vanessa Polednia Artikel anhören Shape

Tausende Bäuerinnen und Bauern protestieren am Montag in Berlin gegen die geplante Streichung von Steuervergünstigungen für die Landwirtschaft. Während sie laut mit ihren Traktoren hupend durch das Berliner Regierungsviertel fahren, nimmt der Bayerische Bauernverband im Landkreis Landsberg noch eine Beobachterrolle ein und möchte abwarten, welche Auswirkungen die Proteste in der Hauptstadt haben. "Ansonsten werden wir aktiv", schildert Kreisobmann Johann Drexl im Zuge einer kurzfristig geplanten Pressekonferenz in der Landmaschinenschule Landsberg am Montagnachmittag. Und so steht dort, im Lehrsaal 1, der Bulldog noch reglos als Anschauungsobjekt da. Teilweise emotional bis hitzig ist der Austausch zwischen den geladenen Sprecherinnen und Sprechern.

Kreisobmann Johann Drexl: Gesellschaft müsse sich über die Folgen der Einsparungen im Klaren sein

Über 50 Schülerinnen und Schüler der Landmaschinenschule sowie Jungbauern und Landwirte hören sich vor Ort an, was Vertreter und Vertreterinnen des Bauernverbands und Politik zu den Plänen der Ampel-Koalition, die Zuschüsse zum Agrardiesel und die KfZ-Steuerbefreiung zu streichen, zu sagen haben. Für Kreisobmann Johann Drexl aus Kaufering ist mit dieser Ankündigung "das Fass übergelaufen". Laut Drexl müsse sich die Gesellschaft im Klaren sein, welche Auswirkungen diese Auflagen für die Naturlandschaft hätten. Die Bereitschaft, unter diesen Bedingungen eine Landwirtschaft zu betreiben, könnte noch stärker sinken. "Wir haben dann kein Strukturproblem mehr, sondern einen Strukturbruch", bescheinigt Drexl und rechnet vor, welche finanziellen Konsequenzen fehlende Steuerbefreiungen hätten. Ohne die Steuerbefreiung müssten die Bauern beim Bestellen ihrer Felder 25 Euro mehr pro Hektar ausgeben. Bei einer durchschnittlichen Betriebsgröße käme man so auf Mehrkosten von 2.500 Euro pro Monat. Bei einem Bio- und Milchviehbetrieb seien die Zusatzkosten wahrscheinlich noch höher, schildern die anwesenden Bauern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

