Alter Friedhof: Restaurierungsmaßnahmen sind aufwendiger als gedacht

Der Zustand einiger Grabdenkmäler auf dem Alten Friedhof in Landsberg ist schlecht. Eine Restauratorin und ein Statiker arbeiten an der Sanierung des Tuffhauses.

Einige Grabdenkmäler auf dem Alten Friedhof an der Augsburger Straße in Landsberg befinden sich in einem schlechten Zustand. Wie aus den Unterlagen für die jüngste Sitzung des Bauausschusses hervorgeht, besteht in den Augen der Stadtverwaltung rascher Handlungsbedarf. Im Besonderen befindet sich demnach das sogenannte Tuffhaus in einem äußerst schlechten Zustand.

Das Grabdenkmal ist deswegen abgesperrt. Seit Längerem sind Spanngurte angebracht, damit die das Gewölbe tragenden Säulen zusammengehalten werden. Neben einer Restauratorin beschäftigt sich ein in der Sanierung von Denkmälern erfahrener Statiker mit dem Tuffhaus. Mitte Dezember wurde eine Notbedachung mittels Holzkonstruktion errichtet, um zum einen Schäden am Grabdenkmal durch Regen, Schnee und Frost zu reduzieren, und zum anderen die Standsicherheit zu erhalten und die Sanierung und Restauration zu ermöglichen.

Bei der Freilegung der Fundamente wurde ein „gruftähnlicher Hohlraum“ unterhalb der Grabplatte entdeckt. Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) habe es aber nicht für notwendig angesehen, die Grabplatte zu entfernen, um die Gruft sichtbar zu machen. Die Grabsteine des Alten Friedhofs sind in der Denkmalliste des BLfD eingetragen. Bodendenkmäler sind nicht vorhanden.

Viele der Inschriften auf dem Landsberger Friedhof sind kaum noch zu lesen

Am Tuffhaus soll die erforderliche Dachabdichtung des Gewölbes mittels Blei erfolgen: Das Material lässt sich laut der Sitzungsvorlage an der außergewöhnlich gestalteten Dachoberfläche gut anarbeiten und ist wartungsarm. Es ist geplant, die Instandsetzungsarbeiten im laufenden Jahr abzuschließen.

Die Arbeiten seien aufwendiger und schwieriger als gedacht, sagte Stadtbaumeisterin Annegret Michler in der Sitzung des Bauausschusses. „Es ist spät, aber hoffentlich nicht zu spät, dass man das Ganze angeht“, meinte Stadtrat Hubert Schlee (CSU). Grundsätzlich könne man viele der Inschriften auf den Grabsteinen kaum noch lesen. Er sprach sich dafür aus, den ganzen Park mit seinen zum Teil historischen Gräbern aufzuwerten.

