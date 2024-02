Landsberg

Jetzt befasst sich die Staatsregierung mit der Landsberger Montagsdemo

Plus Landtagsabgeordnete Gabriele Triebel (Grüne) stellt Anfrage wegen Demo-Lärms in der Altstadt. Landwirte scheinen in Landsberg bereits andere Demonstrationswege zu suchen.

Von Alexandra Lutzenberger

Die Kritik vieler Bürger an der motorisierten Montagsdemo in Landsberg hat nun auch die Grünen-Landtagsabgeordnete Gabriele Triebel zum Thema gemacht. Während in der Stadt der Widerstand weiter wächst, stellt sie im Landtag an die Staatsregierung eine kleine Anfrage, denn die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger sollten ernst genommen werden.

„Ich frage: Hat die Staatsregierung Kenntnis, inwieweit das Landratsamt Landsberg die rechtliche Möglichkeit einer Allgemeinverfügung hat, die für montags angemeldeten Demonstrationen im Innenstadtgebiet der Stadt Landsberg (Altstadt) zu reglementieren?“ Und zwar in folgender Hinsicht: „Kann man die angemeldete Demonstration im Innenstadtbereich der Stadt so reglementieren, dass diese aufgrund der Fahrzeuggröße (Tonnage) und Lautstärke (Hupkonzert) in einem geeigneten Außenbezirk stattfinden müssen? Wenn ja, wieso erlässt das Landratsamt Landsberg nach Kenntnis der Staatsregierung diese Allgemeinverfügung zum Schutz der Innenstadt-Bewohnerinnen, -Bewohner und der Bausubstanz nicht. Dies, obwohl die Altstadt für Lkw mit Ausnahme des Lieferverkehrs und der Durchfahrt von Traktoren gesperrt ist (entsprechendes Verkehrsschild steht an der Katharinenstraße vor der Lechbrücke stadteinwärts).“ So die Anfrage.

