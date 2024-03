BayernHeim vermietet die ersten Wohnungen im ULP-Viertel

Die BayernHeim realisiert in Landsbergs neuem Stadtviertel geförderten Wohnraum. Auch mittlere Einkommensklassen werden adressiert.

Die staatliche Wohnungsbaugesellschaft BayernHeim möchte im neuen Landsberger Stadtviertel Urbanes Leben am Papierbach (ULP) bezahlbaren Wohnraum schaffen. 56 Mietwohnungen in einem L-förmigen Gebäude zwischen den Spöttinger Höfen und dem Sternrad-Haus sind bald bezugsfertig. Und auf einem anderen Baufeld westlich der Bahnlinie sollen Mitte des kommenden Jahres 103 weitere Einheiten hinzukommen. Darüber informierte Ralph Büchele, Geschäftsführer der BayernHeim, in einem Pressegespräch.

„Gefördertes Wohnen hat in Deutschland ein bisschen ein schlechtes Image – man denkt an Plattenbau“, sagte Büchele. BayernHeim wolle allerdings zeigen, dass diese Art des Wohnens im Freistaat heutzutage attraktiv und modern sei. Eine bessere Lage als am Papierbach gebe es in Landsberg wohl nicht. Die Wohnungen hätten helle sowie offene Grundrisse und die Gebäude eine schöne Architektur mit großzügigen Balkonen, Loggien und Terrassen. Im Baufeld A3 zwischen Spöttinger Höfe (A2) und Sternrad-Haus (A1 Nord) entstehen 56 Wohnungen der Bayernheim, darunter sind 51 gefördert. Im Juli sollen sie bezugsfertig sein.

„Der durchschnittliche Landsberger soll sich wiederfinden“

Die Hälfte dieser Wohnungen sei bereits vermietet, so Büchele. Viele davon an Rentnerpaare, die insbesondere die Barrierefreiheit schätzten. Generell werde aber eine „bunte Mischung“ aus Jung und Alt, Singles und Familien angestrebt. „Wir adressieren auch mittlere Einkommensklassen. Der durchschnittliche Landsberger soll sich wiederfinden.“ Ein soziales Punktesystem gebe es bei der Auswahl der Mieterinnen und Mieter nicht. Die BayernHeim setze auf ihre „Erfahrungswerte“.

Eine Anmietung ist mit einem Wohnberechtigungsschein möglich, der bei der Stadt zu beantragen ist. Grundsätzlich kämen 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung als Mieter infrage, sagte Büchele. Eine fünfköpfige Familie dürfte beispielsweise ein jährliches Einkommen von bis zu 100.000 Euro brutto haben. Eine Vermögensprüfung werde nicht durchgeführt. Die Einheiten haben ein bis fünf Zimmer, die Wohnfläche beträgt zwischen 32 und 150 Quadratmetern. Die Kaltmiete liegt bei 10,50 Euro je Quadratmeter, wobei ein Mietzuschuss von bis zu fünf Euro möglich ist.

65 Bilder Neues Stadtviertel in Landsberg: So sieht es jetzt auf dem ULP Gelände aus Foto: Christian Rudnik

In München gebe es für eine Mietwohnung teilweise 150 Bewerber, sagte Büchele. Im ULP-Viertel seien die Aussichten, eine der BayernHeim-Wohnungen auch tatsächlich zu bekommen, deutlich besser. Die Chancen lägen „vielleicht bei 1:10 oder auch 1:5“, sagte der Geschäftsführer der staatlichen Wohnunsbaugesellschaft. Die Zusammenarbeit mit der den Partnern und der Stadt bezeichnete er als „hervorragend“. Die Stadt könnte von der Schaffung von sozial gefördertem Wohnraum ohnehin profitieren. So hänge der Fachkräftemangel in sozialen Berufen mit der Verfügbarkeit von sozialem Wohnraum zusammen. Außerdem werde die Stadt attraktiver für Zuzug und neue Gewerbeansiedlungen.

BayernHeim verfolgt keine Verkaufsstrategie

Die Bayernheim bindet sich laut Büchele für 50 Jahre oder länger an die Wohnungen und verfolgt keine Verkaufsstrategie. Die Bürgerinnen und Bürger hätten so die Aussicht auf dauerhaft günstigen Wohnraum, sagte Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV). „Es ist für uns ein großer Vorteil, dass BayernHeim in dieser Größenordnung einsteigt.“

Die BayernHeim stand zuletzt in den Schlagzeilen. Denn in Summe hatte die eigens von der Staatsregierung gegründete Wohnungsbaugesellschaft zum Jahreswechsel lediglich 267 Wohnungen im Bestand. Zur Erinnerung: 2018 hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bis 2025 den Bau von 10.000 bezahlbaren Wohnungen in ganz Bayern als Ziel ausgerufen. Man habe nach aktuellem Stand 7000 Wohnungen in Bau und Planung, sagt Büchele vor diesem Hintergrund. „Wir sind also gar nicht so schlecht.“