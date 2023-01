Landkreis Landsberg

vor 33 Min.

Berufliche Schulen in Landsberg haben teilweise Containerunterricht

Plus Der Beschluss zur Sanierung der Beruflichen Schulen liegt ein halbes Jahr zurück. Mit dem Abriss der Hausmeisterwohnung beginnen jetzt die mehrjährigen Bauarbeiten.

Von Lisa Gilz Artikel anhören Shape

Es ist eines der Großprojekte in Landsberg: die Sanierung und Erweiterung der Beruflichen Schulen (BSL). 93 Millionen Euro soll das den Landkreis kosten – so die Rechnung aus dem Sommer 2022. Diese Woche haben die Arbeiten in der Spitalfeldstraße begonnen. Die Hausmeisterhütte wurde bereits entkernt und ab Montag sollen weitere Teile abgerissen werden. Der betroffene Unterricht soll in Container-Klassenräumen stattfinden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen