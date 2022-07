Berufliche Schulen Landsberg: Das kosten Sanierung und Erweiterung

Die Beruflichen Schulen in Landsberg sollen in den nächsten Jahren saniert und erweitert werden. Was das Projekt kostet und wann die Arbeiten beginnen.

Die Großprojekte des Landkreises werden in den nächsten Jahren fast 400 Millionen Euro verschlingen. Für Neubauten und Erweiterungen am Klinikum in Landsberg werden rund 200 Millionen veranschlagt, für den Neubau des Landratsamts 80 Millionen Euro. Nun wurden die Zahlen für Sanierung und Erweiterung der Beruflichen Schulen genannt. In der Sitzung des Kreisausschusses informierten Architektenbüro und Kreisverwaltung zudem über den Zeitplan und die einzelnen Baumaßnahmen.

Die vergangenen 40 Jahre haben deutliche Spuren an den Gebäuden hinterlassen, in denen Berufsschule, Fachoberschule und Berufsoberschule mit insgesamt rund 2000 Schülerinnen und Schülern untergebracht sind. Die beiden Architekten Peter Kern und Anna Kern stellten in der Sitzung die einzelnen Bauabschnitte vor. Zunächst steht unter anderem der Neubau der Mensa im Bereich der bestehenden Turnhalle an. Zwei abgetrennte Speisesäle sollen später Platz für rund 190 Schüler und 50 Lehrkräfte bieten. Im ersten Obergeschoss werden fünf neue Klassenräume entstehen. Daneben soll die Turnhalle umfassend saniert und die Verwaltung umgebaut werden. Mit dem einstimmigen Beschluss des Kreisausschusses können nun die Ausschreibungspakete dazu versandt werden. Die Baugenehmigung, auch für die Aufstellung von Container-Klassenzimmern, liegt laut Anna Kern bereits vor. Baubeginn soll im Herbst sein, Fertigstellung im Herbst 2025.

Ein neues Werkstattgebäude wird gebaut

Für die Bereiche Kraftfahrzeuge und Bau wird im Nordosten des Geländes ein neues Werkstattgebäude gebaut, da das vorhandene nicht sinnvoll und wirtschaftlich saniert werden kann, wie Hochbauamtsleiter Christian Kusch in einer früheren Sitzung sagte. Der entsprechende Bauantrag soll heuer noch eingereicht werden. In der zweiten Phase des Projekts sollen von 2025 bis 2029 weitere Bauteile der Beruflichen Schulen energetisch und brandschutztechnisch saniert werden. Im dritten Abschnitt werden die bestehenden Werkstätten abgerissen und ein Ersatzbau für das Werkstattgebäude der Fachrichtungen Metall und Holz geschaffen.

Die Beruflichen Schulen Landsberg sollen für rund 93 Millionen Euro saniert und erweitert werden. Foto: Thorsten Jordan

Wie Architektin Anna Kern sagte, erfüllen sämtliche Neubauten den Effizienzgebäudestandard (EG) 40. Dies entspreche einem KfW-Standard 40. Alle geeigneten Dachflächen, im Bestand wie im Neubau, sollen vollflächig mit Fotovoltaikanlagen versehen werden. So könne der hohe Eigenbedarf der Schule an Strom gedeckt werden. "Im Normalbetrieb ist die Schule energieautark", sagte Kern. Gleichzeitig würden die neuen Dachflächen Gründächer erhalten, die im Sommer vor Hitze schützen und Regenwasser zurückhalten sollen. Peter Kern stellte die Planungen für die Freiflächen vor. Sie sollen kräftig "durchgrünt" werden. Herzstück des neuen Campus sei eine Schülerinsel im Werkstatthof, die großzügig mit Bäumen bepflanzt werde.

Im Vergleich zu den Schätzungen im April vergangenen Jahres sind die Kosten für das Gesamtprojekt deutlich angestiegen. Damals war von rund 70 Millionen Euro die Rede, heute rechnen Architekten und Verwaltung für den ersten Bauabschnitt (46 Millionen Euro) sowie den zweiten und dritten Bauabschnitt (47,3 Millionen Euro) mit Gesamtkosten in Höhe von 93,3 Millionen Euro. Christian Kusch rechnet mit Fördermitteln in Höhe von rund 25 Prozent der Gesamtkosten.

"Das kam aus dem Nichts auf uns zu"

Den Kostenanstieg erklärte der Hochbauamtsleiter vor allem mit dem rapiden Anstieg der Baukosten und Änderungen beim Raumprogramm um modernste Ansprüche zu erfüllen. Anna Kern nannte insbesondere die IT-Ausstattung, aber auch den Wunsch der Schulleitung, Räume für den FOS-Berufszweig Gestaltung zu schaffen. "Das kam aus dem Nichts auf uns zu." Generell sei das Raumprogramm auf die aktuellen Berufsbilder ausgerichtet worden.

Kreisrat Thomas Salzberger (SPD) wollte wissen, warum der kostenintensivere KfW-Standard 40 gewählt wurde. Das sei der aktuellen Energie-Situation geschuldet, sagte Christian Kusch. Das Thema Autarkie sei in den Planungen wichtig gewesen. Zudem gehe man in der Verwaltung davon aus, dass die Standards in Zukunft steigen werden.