Cannabis auf Rezept bringt Landsberger Arzt vor Gericht

Plus Hat ein Arzt seiner Patientin zu große Mengen Cannabis verschrieben? Der Prozess vor dem Amtsgericht Landsberg zeigt, wie schwierig der Umgang mit der medizinischen Droge ist.

Einem Landsberger Arzt wird am Mittwochmorgen im Amtsgericht Landsberg aus der gegen ihn gerichteten Anklageschrift vorgelesen: Dem Facharzt für psychotherapeutische Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie wird die missbräuchliche Verschreibung von Betäubungsmitteln und Untreue vorgeworfen. Die Geschichte wird zu recht einigen bekannt vorkommen. Der Patientin wurde im vergangenen Jahr der Prozess gemacht. Sie soll den Arzt damals zum Betäubungsmittelmissbrauch angestiftet haben.