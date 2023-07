Das Lager der Landsknechte wird an einem Tag aufgebaut

Plus Das Landsknechtlager feiert beim Ruethenfest in Landsberg ein Jubiläum. Warum der Buchbaumzünsler eine Herausforderung darstellt.

Alle vier Jahre macht das Ruethenfest die Stadtgeschichte von Landsberg wieder lebendig – so auch heuer. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits auf Hochtouren. Das Landsberger Tagblatt hat einige Gruppen und Darsteller bei ihren Proben und Vorbereitungen besucht und wird sie in einer Serie vorstellen. Heute die Landsknechte.

Ein internes Jubiläum steht heuer bei den Landsknechten an: Sie schlagen seit 40 Jahren ihr Lager vor dem Sandauer Tor auf. Aufgebaut wird es heuer am 12. Juli, sagt Leiter Matthias Müller. Innerhalb eines Tages müssen dann das Küchenzelt, drei Mannschaftszelte und ein Ankleidezelt aufgestellt, das Holzlager gefüllt und Strohballen drapiert sowie der Toilettenwagen gut getarnt platziert sein. Einen Plan gibt es nicht, aber immer jemanden, der wisse, wie das Küchenzelt stehen oder wo wie viele Holzpfosten eingeschlagen werden müssen.