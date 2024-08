Das Lech Atelier in Landsberg lockt mit einem Techno-Festival

Nach dem restlos ausverkauften ersten Techno-Festival Apogeo, organisiert vom Blütezeit-Kollektiv, wird es dieses Jahr im Lech Atelier in Landsberg noch spektakulärer, kündigen die Veranstalter in einer Pressemeldung an. Das Festival findet am Freitag und Samstag, 9. bis 10. August, statt.

Bis zum Techno-Festival soll die Bühne vollendet sein, verspricht Philipp Ziegler von OpenArts. Er ist federführend für den Bau der Bühne verantwortlich und hat viele 100 Stunden in die mobilen Bühnenkonstruktionen investiert. Unterstützt wurde er dabei immer wieder von interessierten Landsbergern. Der 29-jährige Ziegler, ein ausgebildeter Steinbildhauer aus Landsberg, ist seit Jahren im Bereich Lichtskulpturen und Lichtinstallationen tätig, unter anderem auch schon beim Ikarus Festival und natürlich wichtiger Bestandteil des Blütezeit-Kollektivs. Schon während der Entstehung der neuen Bühne gab es auf ihr heuer zahlreiche Events. Internationale Reggae-Stars wie Tippa Irie, Drag Queens und lokale Größen und Newcomer wie Toff und Funkwelle traten auf.

Philipp Ziegler gehört seit vergangenem Jahr zum festen Kern des Lech Ateliers. Neben seiner künstlerischen Tätigkeit ist er der Kurator des Ausstellungsformats „Kunst im Kasten“. Doch damit nicht genug: Bei den Jamsessions, die jeden ersten Donnerstag im Monat stattfinden, und anderen Veranstaltungen steht er oft hinter der Bar. „Genau das ist unser Konzept: Wir geben jungen Kreativen die Möglichkeit, sich zu verwirklichen“, erklärt Franz Hartmann vom Lech Atelier. „Unterschiedliche Leute werden Teil davon, lernen viel und vernetzen sich. Ich habe bei der Bühne eigentlich nur Anhängerweise Material hergefahren.“

Der Landsberger Philipp Ziegler erstellt eine mobile Bühnenkonstruktion. Foto: Blütezeit Kollektiv

Seit Wochen sind zahlreiche Helfer auf dem verwunschenen Gelände unweit der Kläranlage tätig und schaffen eine laut Pressemeldung in Landsberg noch nie dagewesene Kulisse. Zahlreiche Lichtinstallationen sowie der erweiterte Magic Forest sollen die Besucher verzaubern. Das Kunst- und Kulturfestival Apogeo verspreche auch in diesem Jahr ein Höhepunkt in Landsberg zu werden. Die Unterstützung komme aus allen Richtungen, und die gesamte Blütezeit-Crew um Ludwig Rabe fiebert bereits sehnsüchtig dem Festivalwochenende entgegen. Erstmals wird es einen Workshop Space geben, in dem Landsbergerinnen und Landsberger inspirierende Breathing- und Yoga-Workshops anbieten.

Auch die Besucher sollen ihrer Kreativität freien Lauf lassen

Da in Landsberg für junge Leute und Künstler sonst kaum noch etwas geboten sei, habe dieses Festival enorme Bedeutung. „Es ist eine wunderbare Gelegenheit für alle, zusammenzukommen, zu basteln, zu bauen und ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen“, heißt es in der Pressemitteilung. Unterstützt von vielen Freunden und Freundinnen, die beim Aufbau helfen, werde Apogeo zu einem großen Gemeinschaftsprojekt. Das Mantra des Blütezeit-Kollektivs ist es, besondere Veranstaltungen zu schaffen, und genau das gelinge hier: Momente werden geschaffen, die in Erinnerung bleiben und die Gemeinschaft stärken. Die Liebe steckt im Detail.

Während bei der ersten Festival-Auflage 2023 viele Besucher abgewiesen werden mussten, haben die Veranstalter heuer alle nötigen Maßnahmen getroffen, um die maximale Besucherzahl auf 950 Gäste zu erhöhen, sagt Ludwig Rabe vom veranstaltendem Kollektiv-Blütezeit. Zudem gebe es dieses Mal zwei Veranstaltungstage.

Beim Techno-Festival im Lech Atelier in Landsberg werden an die 950 Besucherinnen und Besucher erwartet. Foto: Blütezeit Kollektiv

Knapp 20 Acts mit elektronischer Musik, darunter viele lokale Künstler, werden erwartet. Besonders freut sich Rabe, dass auch in diesem Jahr Betty Baldauf (Caiva) wieder dabei sein wird. Die Landsberger Kulturförderpreisträgerin ist mittlerweile ein internationaler Star der Technoszene. Vor zwei Jahren, bei einer Kulturveranstaltung von Kunst hält Wache im Frauenwald, spielte sie das erste Mal während eines Live-Auftritts mit Techno, Vocals und verschiedenen Instrumenten, wie Bass oder Saxofon, live. Umso größer sei die Freude, dass Betty trotz ihres internationalen Erfolgs, wieder in ihre Heimatstadt zurückkehrt und wiederholt bei einem Event von Blütezeit und Kunst Hält Wache als Headlinerin auflegt.

450 vorwiegend junge Menschen feiern bei sommerlichen Temperaturen friedlich bis spät in die Nacht. Die Mischung aus Rave, Kunst, Lichtobjekten und dem beleuchteten Zauberwald begeistern die Besucher.

Ebenfalls vom Lech Atelier nicht mehr wegzudenken sind Lennart Möller und Johanna Krach, welche die Veranstaltung im Frauenwald damals organisierten. Lennart Möller fungiert bereits seit der Eröffnung des Lech Ateliers im August 2023 als hauseigener Techniker, während Johanna Krach als zweite Vorsitzende der Organisation treu geblieben ist. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Harry von der Kuba und das A-Café der Freien Kunstanstalt Dießen werden die Gäste, wie im Lech Atelier üblich, vegetarisch und vegan verwöhnen.

Das Techno-Festival Apogeo findet am Freitag, 9. August, von 16 bis 3 Uhr und am Samstag, 10. August, von 14 bis 3 Uhr statt. Tickets (Einzeltag und beide Tage) gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse (solange der Vorrat reicht). Mehr Informationen und Tickets: https://xceed.me/de/munich/event/apoxeo-blutezeit-kollektiv--164224. (AZ)