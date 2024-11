Die Post setzt in Landsberg vermehrt auf Automaten

Die DHL und die Deutsche Post setzen auch in Landsberg vermehrt auf Automaten. DHL betreibt bundesweit mehr als 14.500 Automaten, darunter rund 13.800 Packstationen sowie über 700 Poststationen, an denen Kundinnen und Kunden zusätzlich auch Postdienstleistungen erhalten können. In Landsberg sind jetzt zwei dieser Angebote neu dazugekommen.

Die DHL hat vor wenigen Tagen eine neue Packstation in der Waldheimer Straße 12 in Landsberg in Betrieb genommen. Kunden und Kundinnen können dort rund um die Uhr ihre DHL-Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken, heißt es in einer Pressemeldung. Die Kapazität des neuen Automaten umfasse 66 Fächer. Bei der Packstation handele es sich um einen App-gesteuerten Automatentyp, der – anders als die klassische Packstation – kein Display benötigt, da Kunden ihn ausschließlich per Smartphone bedienen.

Eine zusätzliche Anlaufstelle für Post- und Paketservices gibt es seit Kurzem in der Weilheimer Straße 9 in Landsberg. Die Deutsche Post und DHL haben dort eine Poststation in Betrieb genommen. Der neu entwickelte Automat ist laut Pressemitteilung rund um die Uhr und an sieben Tagen die Woche zugänglich. Er biete nahezu alle Postdienstleistungen, die Kunden in Filialen am häufigsten nachfragen. Der Kauf von Brief- und Paketmarken sei ebenso möglich, wie der Versand von Briefen und Paketen. Auch der Empfang von DHL Paketen ist an der Poststation mit 62 Paketfächern möglich. Für diesen Service ist – wie bei der Packstation – eine einmalige Registrierung erforderlich. Die Poststation hat einen Touchscreen und ist intuitiv bedienbar. Die Automaten haben einen integrierten Briefkasten sowie Paketfächer.

In der Von-Kühlmann-Straße in Landsberg ist die Post ab 2026 Geschichte

Laut DHL und Deutscher Post ist Kundennachfrage nach Automaten weiter hoch. Ganz klassisch erhalten Kundinnen und Kunden Post- und Paketdienstleistungen noch in der Von-Kühlmann-Straße. Doch ab 2026, der genaue Zeitpunkt ist noch nicht bekannt, ist die Post an diesem Standort Geschichte. Die Postbank, die ihre Räume im Erdgeschoss angemietet hat, schließt wie berichtet ihre Filiale. Damit muss auch die Deutsche Post einen neuen Partner für ihre Post- und Paketdienstleistungen suchen. Aktuell gibt es noch keine Informationen, wie die Post ihre Leistungen künftig anbieten wird. „Wir werden die Versorgung sicherstellen“, teilt ein Sprecher der Deutschen Post auf Nachfrage unserer Redaktion mit.