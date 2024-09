Startseite Icon Pfeil nach unten Landsberg Icon Pfeil nach unten Landsberg: Grundwasserstand um den Altöttinger Weiher besorgt Anwohner

Langfristig sollen der Altöttinger Weiher und seine nahe Umgebung aufgewertet werden. Angedacht ist ein Mehrgenerationenpark mit Sportflächen, Kinderspielplätzen und ein Naherholungsgebiet am Ufer. Bislang gibt es dazu bei der Stadt Landsberg einen Rahmenplan. Bis zur tatsächlichen Umsetzung dürfte es noch dauern. Laut Anwohner Peter Foigele besteht am Weiher aber schon jetzt Handlungsbedarf. Das drängendste Problem schildert er unserer Redaktion vor Ort: Immer wieder drücke Grundwasser in seinen Keller, was wohl auf den in die Jahre gekommenen Ablauf zurückzuführen sei. Auch Johannes Vogel, Vereinsvorsitzender der Fischergilde Barbara, sorgt sich um den Zustand des Gewässers. In seinen Augen müsste unbedingt der Schlamm ausgebaggert werden.