Lieferkettengesetz: Ehemaliger Landsberger hilft Rational bei der Umsetzung

2023 trat das Lieferkettengesetz in Kraft. Galt es zunächst nur für große Unternehmen mit über 3000 Mitarbeitenden, müssen es seit 2024 auch Unternehmen mit 1000 Beschäftigten umsetzen. Bereits vorher beklagten viele Betriebe die überbordende Bürokratie und eine Flut an Vorschriften. Betroffen von der neuen Richtlinie, die Menschenrechte und Umweltschutz weltweit stärken will, ist auch die Firma Rational. Der Rational-Konzern mit Sitz in Landsberg ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das Unternehmen hat sich zu ihrer Umsetzung den Dienstleister Verso aus München mit an Bord geholt. Gründer von Verso ist Andreas Maslo, der in Landsberg aufwuchs – und im Gegensatz zu vielen Firmen große Chancen und Vorteile des neuen Gesetzes sieht.

Dagmar Kübler