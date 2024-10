Obermeitingen reagiert auf Gefahrenstellen im Straßenverkehr

Die Verkehrssituation beschäftigt die Gemeinde Obermeitingen schon länger. Kürzlich fand ein Ortstermin mit Vertretern der Polizei Landsberg und des Zweckverbands Kommunale Dienste Oberland, zuständig für die Verkehrsüberwachung, statt, bei dem konkrete Verbesserungsmaßnahmen diskutiert wurden, die nun umgesetzt werden sollen. Vergeben wurden vom Gemeinderat zudem Straßensanierungsarbeiten.

Obermeitinger Lohwaldstraße: Nur noch parken im markierten Bereich

Laut Bürgermeister Erwin Losert (CSU) ist ein Ergebnis des Ortstermins, dass Tempo-30-Zonen in der Kommune erweitert oder ausgewiesen werden sollen. Als Beispiel nannte er die Klosterlechfelder Straße. „Am Ortseingang beziehungsweise -ausgang wird oft zu schnell gefahren. Dort kreuzt auch ein Geh- und Radweg. Das ist eine Gefahrenstelle.“ Handlungsbedarf besteht laut dem Rathauschef auch in der Lohwaldstraße. Diese sei sehr eng und für Rettungsfahrzeuge stellten geparkte Fahrzeuge ein Problem dar. „Hier wird das Parken künftig nur noch in abmarkierten Bereichen zulässig sein“, so Losert.

Vergeben hat der Gemeinderat Obermeitingen auch Tiefbauarbeiten zur Sanierung beim Wertstoffhof, dem Parkplatz und der Lechfelder Straße. Das Thema stand bereits vor den Sommerferien im Gemeinderat auf der Tagesordnung. Damals wurde aber noch keine Entscheidung getroffen, ob neben der Tragschicht für 47.000 Euro auch eine Feinschicht aufgebracht werden soll. Für letzteres hat sich der Gemeinderat nun entschieden und weitere 22.000 Euro bewilligt. „Es ist nachhaltiger. Gibt es nur eine Tragschicht, bekommen wir Probleme mit Frostschäden, wie sich in der Vergangenheit gezeigt hat“, so Losert.

Straßen in Obermeitingen: „Die Verkehrssituation ist der Wahnsinn.“

Auch die Lechfelder Straße war vor den Sommerferien schon Thema. Rat Christian Riedl sagte damals dazu: „Die Straße ist für Motorradfahrer lebensgefährlich.“ Auch Losert vertrat die Ansicht, dass die Reparatur nicht noch zwei Jahre warten könne, und dann gemeinsam mit einem Bauvorhaben der Bahn realisiert werde, aufgrund des Zustands. Für Radfahrer, die von der Kolonie Obermeitingen kommen, müsse auch dringend etwas getan werden, ergänzte damals Rat Joachim Starkmann zu dem Thema.