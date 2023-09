Ratsmitglied kritisiert Erhöhung der Abwassergebühren in Penzing

Plus Die Gemeinde Penzing erhöht die Gebühren und Beiträge für Wasser und Abwasser, um die Investitionen der kommenden Jahre meistern zu können.

Die Gemeinde Penzing hat in ihrer jüngsten Sitzung neue Beitrags- und Gebührensatzungen für Wasser und Abwasser beschlossen. Während die jährlichen Grundgebühren nahezu unverändert bleiben, erhöhen sich die Verbrauchsgebühren deutlich. Ein Gemeinderatsmitglied prangert die neuen Kalkulationen an.

Alle vier Jahre werden Beiträge und Verbrauchsgebühren neu kalkuliert. In der Septembersitzung des Gemeinderats wurde die Neukalkulation vorgestellt und in diesem Zuge auch die gültige Stammsatzung über die öffentliche Entwässerungseinrichtung aktualisiert.