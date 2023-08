Vierte Kindertagesstätte soll auf dem Schulgelände entstehen

Plus Auf dem Grundstück der Grundschule Penzing soll eine weitere Einrichtung für die Kinderbetreuung der Gemeinde entstehen.

Für Penzings Bürgermeister Peter Hammer war es das spannendste Thema unter den wenigen, gleichwohl allesamt wichtigen Tagespunkten der jüngsten Gemeinderatssitzung: die neuesten Entwicklungen im Hinblick auf die Kinderbetreuung. Die Gemeinde Penzing hat bereits im Mai 2022 entschieden, dass ein vierter Kindergarten in der Gemeinde benötigt wird – bestenfalls auf dem Schulgelände. Ein Architekturbüro hat nun die Machbarkeit des Projekts bestätigt.

In Epfenhausen entsteht bereits ein Neubau mit Vereinsheim und Kindergarten. Vorbereitende Arbeiten sind bereits erfolgt, mit dem Bau des Gebäudes wird am 11. September begonnen. Der Bau ist mit acht Millionen Euro veranschlagt. Im Haushalt 2023 sind hierfür über zwei Millionen Euro für Planungskosten und den Hochbau eingestellt. Es sollen eine Krippen- und zwei Kindergartengruppen entstehen und Räumlichkeiten für die Vereine.