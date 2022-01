Porträt

26.01.2022

"Snowdance"-Festivalleiter Tom Bohn – Regisseur und Reizfigur

Tom Bohn leitet das Snowdance-Festival. 2022 findet es zum letzten Mal in Landsberg statt.

Plus Tom Bohn ist bekannt für seine Ludwigshafen-„Tatorts“, sein Filmfestival – und seine Kritik an der Corona-Politik. In Landsberg zieht er nun einen Schlussstrich.

Von Oliver Wolff

Eigentlich steht Tom Bohn nicht gerne im Fokus, sondern agiert lieber hinter der Kamera. Doch die Pandemie und ihre Einschränkungen haben die Filmbranche hart getroffen. Seitdem hat der „Tatort“-Regisseur aus Landsberg ein gestiegenes Mitteilungsbedürfnis. Da poltert der 63-Jährige schon mal auf Twitter los, was Politikerinnen und Politiker aus seiner Sicht denn alles falsch machen. Bohn nimmt dabei kein Blatt vor den Mund – und ist so für viele zur Reizfigur geworden. Er war auch Mit-Initiator der umstrittenen Künstleraktion #allesdichtmachen.

