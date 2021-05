Landsberg

Tatort-Regisseur Tom Bohn äußert sich zu #allesdichtmachen

Plus Als Teil der Künstler-Aktion #allesdichtmachen äußert sich der Landsberger Regisseur Tom Bohn zu den Vorwürfen, die ihm und seinen Kollegen gemacht werden.

Heftige Kritik an der Bundesregierung, Verschwörungsmythen, Kommentare wie „Wacht endlich auf“: Besonders im Messengerdienst Telegram werden die Corona-Krise und ihre Folgen von selbst ernannten „Querdenkern“ diskutiert. Und seit einigen Tagen geht es auch um die Aktion #allesdichtmachen. Deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler, darunter „Tatort“-Star Jan Josef Liefers oder Volker Bruch („Babylon Berlin“), hatten in satirisch gemeinten Videos Corona-Maßnahmen kritisiert. Ihnen wurde daraufhin vorgeworfen, „Querdenkern“, Verschwörungsideologen oder Rechtspopulisten in die Hände zu spielen.

