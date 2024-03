Pürgen

vor 17 Min.

Asylunterkunft für bis zu 60 Personen in Pürgen geplant

Plus In Pürgen wird eine neue Unterkunft für Asylsuchende neben dem Ausbildungszentrum der Feuerwehr errichtet.

Von Vanessa Polednia

Im Pürgener Industriegebiet entsteht in den kommenden Monaten eine Asylunterkunft. Dem hat der Gemeinderat in einer Sitzung Ende Februar geschlossen zugestimmt. In der Reischer Straße, direkt neben dem Feuerwehr-Ausbildungszentrum des Landkreises, soll die Anlage in Modulbauweise ab Mai oder Juni aufgestellt werden. Die Fläche von rund 1000 Quadratmetern habe ein Landwirt an das Landratsamt zu diesem Zweck verpachtet, schildert Pürgens Bürgermeister Wilfried Lechler im Gespräch mit unserer Redaktion.

Asylunterkünfte gesucht: Pürgen hat keine kommunalen Wohnungen

Bis zu 60 Personen sollen vor Ort wohnen. Außerdem soll es dann Parkplätze auf dem Gelände geben, "damit nicht entlang der Straße geparkt wird", so Lechler. Die Gemeinde habe keine kommunalen Wohnungen und deswegen im Gemeinderat nach Lösungen gesucht, um zu verhindern, dass die Mehrzweckhalle beschlagnahmt werden könnte, erklärt der Bürgermeister.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen