Asylunterkunft in Pürgen Ende Januar bezugsfertig

Pürgens Bürgermeister lädt diese Woche die Bevölkerung zur Besichtigung der neuen Unterkunft für Asylsuchende ein. Im Gewerbegebiet Pürgen wurde eine temporäre Containerunterkunft für bis zu 60 Personen errichtet. „Diese Einrichtung ermöglicht es uns, Asylsuchende menschenwürdig unterzubringen“, schreibt Wilfried Lechler im Pürgener Gemeindeblatt.

Die Unterkunft wurde demnach Mitte Dezember fertiggestellt. Aktuell läuft die Möblierung. Der Bezug der Unterkunft ist für Ende Januar 2025 vorgesehen. Nun sollen sich die Bürgerinnen und Bürgern selbst ein Bild machen. Die Besichtigung soll laut Lechler „die Transparenz und den offenen Dialog in unserer Gemeinde stärken“.

Die Besichtigung findet am Donnerstag, 16. Januar, von 15 bis 18 Uhr in der Reischer Straße, am Gewerbegebiet Pürgen statt. Mitarbeitende des Landratsamts stehen vor Ort für Fragen zur Verfügung.