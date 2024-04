Pürgen

Start-up fertigt Hundespielzeug und Gürtel aus Feuerwehrschläuchen

Plus Armin Deuringer, Pürgens Vorsitzender der Feuerwehr, hat mit einem Bekannten ein Start-up gegründet. Eine bekannte Modekette bietet eines ihrer Produkte an.

Von Christian Mühlhause

Armin Deuringer engagiert sich bei der Feuerwehr in Pürgen ehrenamtlich. Er ist Maschinist, Atemschutzträger und Vorsitzender des Feuerwehrvereins. Eine Spendenaktion für den Augsburger Zoo im November 2022 brachte ihn auf eine Geschäftsidee, in der es um aussortierte Feuerwehrschläuche geht. Die setzt er gemeinsam mit seinem Bekannten, Christoph Liebl aus Miesbach, um. Damit helfen sie auch Müll zu vermeiden und spenden einen Teil ihrer Einnahmen an den Landesfeuerwehrverband.

Die beiden fertigen aus neuen, aber fehlerhaften sowie gebrauchten Schläuchen Gürtel, Beißwürste für Hunde, Aschenbecher, Kerzenständer und andere Dinge. „Wenn Sie bei einem 20 Meter langen Schlauch ein Loch bei 19,88 Meter haben, dürfen Sie den nicht einfach abschneiden und weiterverwenden. Es muss alles die genormte Länge haben“, sagt der 36-Jährige. Also schenkten sie diese damals dem Augsburger Zoo. Doch in der Zwischenzeit sammelten sich schon wieder neue Schläuche an, die sonst im Restmüll landen würden.

