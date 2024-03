Schongauer Krankenhaus startet mit neuem Konzept und Namen

Das Krankenhaus Schongau gibt es nicht mehr in seiner bisherigen Form. Mit neuen Namen und stark reduziertem Personal und Angebot soll der Neustart gelingen.

Viel Protest hat es dazu im Landkreis Weilheim-Schongau gegeben, jetzt ist es so weit: Aus dem Krankenhaus in Schongau ist zum 1. März ein Ambulanz-Zentrum geworden. Ganze Stationen und Abteilungen wurden dafür geschlossen.

Kurz vor dem offiziellen Starttermin machten sich zahlreiche Kreisräte sowie Vertreter des Landratsamtes Weilheim-Schongau ein Bild von den aktuellen Entwicklungen vor Ort, heißt es in einer Pressemitteilung der Krankenhaus GmbH Landkreis Weilheim-Schongau. Auf Einladung der Krankenhaus GmbH besichtigten sie wichtige Abteilungen des Medizinstandorts, darunter das Ambulante OP-Zentrum, das Ärztezentrum sowie die Bettenstation der Inneren Medizin und der Chirurgie. „Wir haben alle möglichen und nötigen Maßnahmen umgesetzt, um die Umstrukturierung zum 1. März abschließen zu können“, betonten Krankenhaus GmbH Geschäftsführer Thomas Lippmann und sein Stellvertreter Claus Rauschmeier. „Das Ergebnis möchten wir Ihnen heute gerne präsentieren.“

Keine Investitionen für das Ambulanz-Zentrum vor 2027

Investiert wurden dafür ausschließlich die vom Kreistag bereitgestellten Transformationsmittel. „Weitere größere Investitionen für beide Standorte kann es aufgrund der Haushaltssituation im Landkreis nicht vor 2027/28 geben“, stellte die Aufsichtsratsvorsitzende und Landrätin Andrea Jochner-Weiß nach der am selben Tag stattgefundenen Aufsichtsratssitzung klar.

Die Tour begann auf Station 6, wo Patienten der Inneren Medizin, der Chirurgie sowie von Belegärzten betreut werden. Die Station verfügt über 40 Betten. Sie hat ein völlig neues Pflegekonzept eingeführt, das aktuell so nur in Pflegeheimen umgesetzt wird. „Wir haben unser Pflegekonzept im Zuge der Neuausrichtung von der Bereichspflege auf die Bezugspflege umgestellt“, sagte Pflegedienstleiterin Sandra Buchner. Waren vorher alle Pflegekräfte für alle Patienten verantwortlich, so ist die Pflege nun personalisiert und individualisiert. Buchner: „Drei bis vier Pflegekräfte kümmern sich jeweils um eine Gruppe von Patienten. So ist eine Rund-um-Versorgung sichergestellt und der Patient hat immer die gleichen Ansprechpartner – von der Aufnahme bis zur Entlassung.“

Diese Mediziner praktizieren im Ärztezentrum Schongau

Im Ärztezentrum Schongau bieten die Fachärzte Dr. Christian Schamberg-Bahadori, Dr. Jens-Michael Rusch, Dr. Bernd Höpfl sowie in Kürze auch Dr. Doris Fleckenstein orthopädische, neurochirurgische und internistische Leistungen an. Hinzu kommen die Facharzt-Praxen von Dr. Immanuel Neuwirth sowie Dr. Rolland Rosniatowski. „Zahlreiche weitere Fachärzte aus der Region haben Interesse angemeldet, ebenfalls Teil des Facharztzentrums zu werden und bei uns mitzuwirken“, machte Claus Rauschmeier deutlich.

Im vorgestellten Ambulanten OP-Zentrum wird künftig in den Fachbereichen Allgemein- und Viszeralchirurgie, Unfallchirurgie, Orthopädie, Wirbelsäulenchirurgie, Gefäßchirurgie, Urologie sowie für Belegabteilungen operiert. Vorteil und Unterschied zu anderen ambulanten Operationszentren: „Wir haben eine Station als Back-up.“ Das heißt: „Wenn es Probleme mit einem Patienten gibt, wird dieser auf Station verlegt. Dort gibt es eine umfassende ärztliche und pflegerische Betreuung,“ sagte ein niedergelassener Chirurg.

Rauschmeier erklärte, dass in diesem ambulanten Setting künftig viele OPs angeboten würden, die man in Weilheim so nicht anbieten könne. Rauschmeier: „Damit ist das Ambulante OP-Zentrum perfekt an die Anforderungen an eine moderne Patientenversorgung angepasst.“

Konzept sorgte für Kündigungswelle in Schongau

Zum Neustart bekommt das ehemalige Krankenhaus Schongau auch einen neuen Namen, wie ein einer weiteren Pressemitteilung verkündet wird. Dieser lautet "SOGESUND – Medizinisches Zentrum". „Der Markenname ist ein Bekenntnis zum Standort Schongau und stellt unseren medizinischen Anspruch in den Vordergrund“, erklärt der stellvertretende Geschäftsführer der Krankenhaus GmbH, Claus Rauschmeier.

Im Medizinischen Zentrum sind folgende medizinische Abteilungen der Krankenhaus GmbH untergebracht: ein Facharztzentrum, bestehend aus Facharztpraxen und dem MVZ - Ärztezentrum Schongau, ein ambulantes OP-Zentrum, eine Rehabilitationseinrichtung für betagte Patienten, eine Tagesklinik für Schmerztherapie, eine ambulante Physiotherapie, eine Station für Patienten der Inneren Medizin, Chirurgie und für Belegärzte sowie eine Notfall-Ambulanz, die wochentags von 8 bis 18 Uhr geöffnet ist.

Alle anderen Abteilungen – darunter auch die Intensivstation, die Notaufnahme und die Hauptabteilung Gynäkologie – wurden geschlossen. Denn im Zuge eines nachhaltigen Versorgungskonzepts für die Kliniken im Landkreis Weilheim-Schongau entschieden sich die Verantwortlichen unzählige Stellen in allen Bereichen zu streichen. Im Rahmen einer Pressekonferenz im Dezember 2023 nannten Landrätin Andrea Jochner-Weiß und Krankenhaus-Geschäftsführer Thomas Lippmann laut Medienberichten insgesamt 211,7 Vollzeitstellen, die bis zum Stichtag 1. März abgebaut werden mussten, davon allein 162,2 Vollzeitstellen (rund 220 Arbeitnehmende) in Schongau. Die Klinik in Weilheim wird hingegen zum Schwerpunktversorger ausgebaut und war daher weniger von der Kündigungswelle betroffen.