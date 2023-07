Schongauer Krankenhaus: Dialog darf nicht enden

Plus Die Fronten wirkten verhärtet, gut, dass das Landratsamt und Aktivisten dennoch miteinander reden, findet LT-Redakteurin Vanessa Polednia.

Die Krankenhaus GmbH wurde vom Kreistag beauftragt, ein nachhaltiges Versorgungskonzept für die Kliniken im Landkreis Weilheim-Schongau zu entwickeln. Die Planung befindet sich auf der Zielgeraden und wird am 28. Juli in der Kreistagssitzung in der Schlossberghalle Peiting vorgestellt. Somit ist es kein Wunder, dass die Gegner einer Schließung des Schongauer Krankenhauses noch einmal Gas geben und das Landratsamt attackieren. Das muss es aushalten können.

Landrätin Andrea Jochner-Weiß reagierte verärgert auf die harsche Kritik des Aktionsbündnisses über die Presse, da bereits ein gemeinsamer Gesprächstermin vereinbart war. Und auch Claus Rauschmeier, stellvertretender Geschäftsführer der Krankenhaus GmbH, kritisierte in den Medien die Herangehensweise des Aktionsbündnisses, da „die Polemik und die Schwere der Anschuldigungen“ eine konstruktive Zusammenarbeit erschweren könnten.

