Eishockey: Prominenter Neuzugang beim HC Landsberg

In der Sommerpause stellt der HC Landsberg die Weichen für die neue Saison. Die Riverkings verpflichten einen Stürmer mit DEL2-Erfahrung. Neuigkeiten in Sachen Torhüter.

Einen Knaller-Transfer und zwei wichtige Vertragsverlängerungen vermelden die Verantwortlichen des HC Landsberg. Mit Adriano Carciola wechselt ein gestandener DEL2-Stürmer an den Lech. Der 31-jährige gebürtige Kasseler spielte bis zur vergangenen Saison über 500 Mal für den EC Kassel, Ravensburg, Crimmitschau und Heilbronn in Deutschlands zweithöchster Liga und erzielt dabei 323 Punkte.

Nachdem es den Bruder von Riverkings-Trainer Fabio Carciola (33) nach dem Ende seiner Profikarriere beruflich nach Augsburg verschlagen hat, schließt er sich nun den Riverkings an. Für HCL-Präsident Frank Kurz ist Adriano Carciola ein wichtiger Baustein im Konzept des HCL. „Wir erhoffen uns von Adriano neben vielen Punkten genauso, dass er unsere jungen Spieler führt und seine Erfahrung in die Mannschaft einbringt. Wir freuen uns, ihn hier bei uns zu haben.“ Adriano Carciola wird mit der Nummer 19 auflaufen.

Markus Kring bleibt ein Riverking

Das Tor der Riverkings werden dieses Jahr Markus Kring und David Blaschta hüten. Markus Kring wechselte vor der vergangenen Saison aus Königsbrunn nach Landsberg und überzeugte als ebenbürtiger Partner von Ex-Goalie Christoph Schedlbauer, der zum Nachbarn Königsbrunn gegangen ist.

Unter anderem war der 25-jährige Kring im Januar in das Team des Monats in der Bayernliga gewählt worden. Komplettiert wird das Torwart-Duo mit dem Landsberger Eigengewächs David Blaschta. Der 20-jährige Goalie wechselt aus dem DNLIII-Team in die Bayernliga-Mannschaft. Er gehörte in der vergangenen Saison zu den absoluten Erfolgsgaranten der U20-Mannschaft, die ihre erste DNLIII-Saison mit dem hervorragenden dritten Platz abgeschlossen hatte. Mit einem Gegentorschnitt von 2,58 Treffern pro Spiel zählte Blaschta zu den Top-Drei-Goalies in der Liga.

Zu den Personalien äußerte sich Sportvorstand Gerhard Petrussek: „Wir sind absolut überzeugt, dass wir mit den beiden Goalies super besetzt sind. Markus Kring zeigte in der vergangenen Saison bereits, warum er bei einigen Bayernliga-Teams so begehrt ist. Wir sind stolz und glücklich, dass er sich für uns entschieden hat.“

David Blaschta wechselt in den Seniorenbereich

David Blaschta, so Petrussek weiter, habe das Potenzial, sich im Seniorenbereich langfristig durchzusetzen. „Er bringt die Ruhe mit, die einen super Goalie auszeichnet. Wir haben also auf den beiden Torhüterpositionen zwei junge hungrige Spieler, die uns sicher diese Saison viel Freude bereiten werden.“

Noch nichts Neues gibt es in Sachen Kontingentstelle, sagt Joachim Simon, Pressesprecher der Riverkings. Zwei Ausländer dürfen die Bayernligisten verpflichten, da laufen derzeit beim HCL noch die Verhandlungen.

„Eine Stelle wollen wir auf jeden Fall besetzen“, so Joachim Simon und das dürfte ein Verteidiger sein. „Es geht aber nicht darum, dass wir einen Ausländer im Team haben, er muss auch wirklich eine Verstärkung sein“, erläutert er den Plan der Vereinsführung. Bei der zweiten Stelle werde man sehen – bei einem guten Angebot zuschlagen oder noch abwarten. Bis Mitte Juli, so habe man sich vorgenommen, soll die eine Kontingentstelle vergeben sein.

Der Termin fürs Sommerfest steht

Fest steht der Termin für das Sommerfest, das am 7. September in Verbindung mit dem zweiten Testspiel stattfinden wird. Gegner ist der Landesligist Ulm/Neu Ulm. Bis zum nächsten Fan-Stammtisch am 2. Juli, hofft Simon weitere Details zur Saisoneröffnung bekannt geben zu können. Bei diesem Stammtisch – der erste war sehr gut angenommen worden – wird dann auch HCL-Trainer Fabio Carciola die Fragen der Fans beantworten.

Zusätzlich zum Sommertraining steht für die Spieler und natürlich auch Spielerinnen des HCL auch dieses Jahr wieder die Unterstützung der befreundeten Footballer des Landsberg X-Press auf dem Programm. Bei den Heimspielen übernehmen die Kufencracks die Aufgabe als „Chain-Crew“. Im Gegenzug unterstützen die Footballer die Riverkings beim Ordnungsdienst währen der Heimspiele im Winter. (mm/lt)

