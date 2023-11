Eishockey

vor 2 Min.

Neues Maskottchen sorgt beim HC Landsberg für Stimmung

Plus Der Glücksbringer der Riverkings heißt Frosty und hat einen eigenen Tanz. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagt er, warum die Kabine tabu ist und welche Aufgaben er hat.

Von Julian Nuhanovic

Eine eigene Hymne gibt es schon etwas länger beim HC Landsberg. Seit dieser Saison unterstützt ein Maskottchen, Frosty genannt, die Riverkings bei allen Heimspielen im Hungerbachdom. Bereits bei mehreren Events war Frosty dabei. Doch was genau gehört zu seinen Aufgaben?

Der „Riesen-Riverking“, erkennbar am blau-weißen Bart, dem Eishockeyschläger in der Hand und der weißen Krone auf dem Kopf, unterstützt sowohl auf dem Eis als auch auf der Tribüne das Eishockeyteam. „Auch wenn ich in erster Hinsicht etwas grimmig und groß erscheine, bin ich immer fröhlich und versuche mein Verein so gut es geht zu unterstützen“, meint der etwa 2,20 Meter große Frosty. Das etwas grimmige Gesicht komme einfach vom „Vater Lech“, der über die Riverkings wache. Zwar habe er schon immer die Spiele „seiner Riverkings“ verfolgt, zum 15-jährigen Bestehen des Vereins sei es nun an der Zeit, sich auch im Stadion sehen zu lassen, informiert das Maskottchen. Besonders die Torhüter haben ihn beeindruckt, jedoch möge er alle Spieler und Spielerinnen gleichermaßen, betont er.

