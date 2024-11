In der Saisonvorbereitung gab es für den HC Landsberg in den Duellen gegen Buchloe nichts zu holen. Jetzt treffen die beiden Mannschaften in der Eishockey-Bayernliga aufeinander, und da soll es für die Riverkings besser laufen. Zweiter Gegner am Wochenende ist Pfaffenhofen. Trainer Martin Hoffmann sagt, warum er zuversichtlich ist und was er von seinem Team erwartet.

Christian Mühlhause Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Buchloe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pfaffenhofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis