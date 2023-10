Bayernliga: Der TSV Landsberg präsentiert sich wie ein Spitzenreiter

In der Fußball-Bayernliga baut Spitzenreiter TSV Landsberg seinen Vorsprung aus. Gegen Garching sorgt der Gastgeber schon vor der Pause für die Entscheidung.

Der TSV Landsberg baut seine Tabellenführung in der Fußball-Bayernliga aus. Nicht nur, dass das Team der Spielertrainer Hutterer/Mölders einen souveränen und auch in der Höhe verdienten 6:0-Sieg gegen Garching erzielten, die direkten Verfolger patzten. Durch die 1:2-Niederlage von Schwaben Augsburg beim TSV 1860 München II haben die Landsberger nun vier Punkte mehr auf dem Konto als der Tabellenzweite.

Gegen den Vorletzten der Bayernliga zeigte der Spitzenreiter eine beeindruckende Vorstellung und unterstrich eindrucksvoll seine Titelambitionen. In den ersten zehn Minuten versuchten die Gäste aus Garching noch mitzuspielen, hatten auch einen guten Abschluss, doch die offensive Ausrichtung rächte sich schnell. Zwar benötigten die Landsberger einen Standard zur Führung, der war aber sehenswert. Von der Strafraumgrenze verwandelte Nico Karger unhaltbar (14.). Die Gastgeber übernahmen nun immer mehr das Kommando und belohnten sich dafür nur gut fünf Minuten später. Den Schuss von Timo Spennesberger konnte der Garchinger Keeper zur Ecke lenken – die nutzte Nikola Aracic zum 2:0 (20.).

Der TSV Landsberg beherrscht das Spiel fast nach Belieben

Garching hatte den Landsbergern nun nichts mehr entgegenzusetzen und bereits in der 22. Minute fiel mit dem 3:0 durch Steffen Krautschneider die Vorentscheidung. Garching lief Gefahr, sich eine richtige Packung einzufangen und verzichtete nun auf die offensive Ausrichtung. Das machte die Räume für Landsberg zwar eng, dennoch fanden sie immer wieder Lücken. Schöne Spielzüge und gute Abschlüsse wurden den Fans präsentiert, doch das nächste Tor ließ zunächst auf sich warten. In der 43. Minute kamen die Gäste noch mal vors Landsberger Tor – der Abschluss war jedoch zu harmlos. Und im Gegenzug schloss Landsberg einen schönen Konter mit dem 4:0 durch Nico Karger ab, der von Steffen Krautschneider perfekt bedient worden war.

35 Bilder Der TSV Landsberg schießt Garching ab Foto: Thorsten Jordan

Nach der Pause verflachte die Partie etwas, dennoch hatten die Landsberger das Spiel ständig unter Kontrolle. In der 62. Minute setzte Daniel Leugner dann das 5:0 obendrauf. Amir Cekic war der Ball versprungen, aber Leugner stand genau richtig, um den Abpraller zu versenken. Schließlich war es erneut Steffen Krautschneider, der in der 76. Minute das halbe Dutzend vollmachte und auf 6:0 stellte. Insgesamt ein hochverdienter Sieg des Spitzenreiters gegen ein harmloses Kellerkind der Liga.

Am Dienstag ist Landsberg in Ismaning zu Gast

Bereits am Dienstag steht für die Landsberger das nächste Spiel an, dann sind sie beim FC Ismaning zu Gast. Zwar zählt Ismaning bislang zu den Kellerkindern der Liga, doch in der Vergangenheit tat sich Landsberg gegen den FCI schwer: In der vergangenen Saison gingen beide Spiele verloren (1:2) - da ist auf jeden Fall noch eine Rechnung offen.

TSV: Rasic, Holdenrieder (59. Helmbrecht), Aracic (59. Reich), Benede, Stubhan, Hutterer, Cekic (62. L. Vetter), Spennesberger (74. Bolte), Krautschneider, Leugner, Karger (68. Negic).