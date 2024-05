Fußball

vor 33 Min.

Bayernliga: Für den TSV Landsberg rückt der Titel wieder in weite Ferne

Für den TSV Landsberg und seinen scheidenden Spielertrainer Sascha Mölders (vorne) rückt der Titel wieder in weite Ferne.

Plus Eine Rote Karte und ein Elfmeter schon zu Beginn bremsen den TSV Landsberg in Heimstetten aus. Die Konkurrenz in der Fußball-Bayernliga punktet.

Von Margit Messelhäuser

Der Traum vom Titel in der Fußball-Bayernliga dürfte für den TSV Landsberg geplatzt sein. Nach der 1:3-Niederlage beim direkten Konkurrenten Heimstetten liegen die Landsberger nun vier Punkte hinter Spitzenreiter Schwaben Augsburg und sind auch auf den vierten Tabellenplatz abgerutscht.

Das Spiel begann denkbar ungünstig für den TSV Landsberg: Gleich die erste Aktion von Heimstetten brachte den Gastgebern nicht nur die Führung ein, es gab zudem noch Rot für Nikola Aracic. Nach einer Ecke der Heimelf hatte dieser auf der Linie mit der Hand geklärt, erhielt dafür den Platzverweis und Heimstetten einen Elfmeter. Der wurde sicher in der 8. Minute zur Führung verwandelt. Damit nicht genug: Praktisch gleichzeitig musste Amar Cekic verletzt ausgewechselt werden, für ihn kam Nico Karger.

