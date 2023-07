Fußball

11:46 Uhr

Bayernliga: TSV Landsberg kann sich nur selbst schlagen

Plus Der TSV Landsberg fährt im zweiten Spiel der Fußball-Bayernliga den zweiten Sieg ein. Gegen Kottern macht sich die Heimelf zunächst selbst das Leben schwer, überzeugt aber im Angriff.

Von Margit Messelhäuser

TSV Landsberg gegen TSV Kottern - diese Paarung in der Fußball-Bayernliga bietet Zündstoff. So auch diesmal, wie allein an den neun Gelben Karten zu sehen ist, die es beim Abendspiel im Landsberger 3C-Sportpark gab. Und die Partie dürfte auch für Gesprächsstoff sorgen, denn der 4:1-Sieg für den TSV Landsberg war nicht so deutlich, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Dennoch war er absolut verdient. Am Samstag steht bereits das nächste Heimspiel an, ab 14 Uhr ist Türkspor Augsburg zu Gast.

Dass die Landsberger in der neuen Saison schönen Angriffsfußball zeigen würden, damit konnte man nach den Neuzugängen wie etwa Nico Karger oder Amar Cekic rechnen, allerdings bleibt die Abwehr eine Baustelle, an der dringend noch gearbeitet werden muss. Nachdem Steffen Krautschneider gesperrt war, rückte auch Sascha Mölder wieder in den Angriff. Zuletzt hatte der Ex-Profi ja die Viererkette verstärkt. Nicht so diesmal.

