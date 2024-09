Der FC Penzing kommt in der Kreisklasse nicht auf die Beine

In der Fußball-Kreisklasse 1 mischen der TSV Geltendorf und Gröbenzell weiter an der Tabellenspitze mit. Nach einer ausgeglichenen und über weite Strecken kämpferischen Partie trennten sich die Teams, die punktgleich in die Partie gegangen waren, nach 90 Minuten torlos. Zwar hatten beide Mannschaften Möglichkeiten, doch aufgrund der Spielanteile war es am Ende ein gerechtes Remis, das ihnen - weiterhin punktgleich - den zweiten und dritten Tabellenplatz einbringt.

Margit Messelhäuser