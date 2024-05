Fußball

17:22 Uhr

Dramatisches Saisonfinale für VfL Kaufering in der Landesliga

Plus In der Landesliga kommt es am letzten Spieltag zu einer besonderen Konstellation. Der VfL Kaufering ist in Bobingen gefordert. Der TSV verzichtet auf Eintritt.

Von , Elmar Knöchel Christian Mühlhause , Elmar Knöchel

Die Saison des VfL Kaufering hat etwas von einer Berg- und Talbahn. Neben überraschenden Siegen gab es für die Fußballer auch derbe Niederlagen, zuletzt machte die Fahrt aufgrund von zwei Siegen wieder mehr Spaß. Die Konstellation in der Landesliga Südwest könnte vor dem letzten Spieltag – Kaufering ist in Bobingen gefordert – kaum dramatischer sein.

Am Ende ist nämlich durchaus denkbar, dass mit dem VfL Kaufering, dem FV Illertissen II, Eintracht Karlsfeld und dem FSV Paffenhoffen gleich vier Teams die Saison mit 44 Punkten auf den Rängen zwölf bis 15 beenden. In dem Fall würde der Bayerische Fußballverband (BFV) eine Sondertabelle erstellen und so berechnen, wer direkt die Klasse hält und wer in die Relegation muss. Pikant dabei: Illertissens Reserve empfängt Karlsfeld und beide Teams haben derzeit 43 Punkte. Kauferings Trainer sagt dazu: „In der Partie muss es einen Sieger geben, sonst sieht es schlecht für uns aus.“ Voraussetzung ist natürlich zugleich, dass Kaufering seine Hausaufgaben macht und in Bobingen gewinnt. Pfaffenhofen hat aktuell schon 44 Punkte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen