Fußball

vor 18 Min.

Ein Tor reicht dem TSV Landsberg für den dritten Sieg in der Bayernliga

Plus In der Fußball-Bayernliga gewinnt der TSV Landsberg zum dritten Mal in Folge ein. Gegen Türkspor Augsburg bleibt es aber bis zum Schluss spannend.

Von Margit Messelhäuser

Besser hätte der Saisonstart für den TSV Landsberg nicht laufen können: Im dritten Spiel der Fußball-Bayernliga gab es den dritten Sieg. Im Heimspiel gegen Türkspor Augsburg machten es die Landsberger aber spannend.

Wieder einmal stand Sascha Mölders genau da, wo ein Torjäger stehen muss. Der Spielertrainer des TSV Landsberg und Ex-Profi erzielte in der Partie den einzigen und am Ende auch entscheidenden Treffer. In der 12 Minute hielt Mölders nach einer Hereingabe den Fuß hin – der entscheidende Moment beim 1:0-Sieg der Gastgeber.

