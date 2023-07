Fußball

Fußball: TSV Landsberg und Kaufering treten wieder zu Hause an

Für den TSV Landsberg (weiße Trikots) steht am Samstag das nächste Heimspiel an. Auch Kaufering tritt in der Landesliga zu Hause an.

Plus Am Samstag gibt es Fußball satt im Landkreis Landsberg. In der Bayernliga spielt Landsberg zu Hause und Kaufering erwartet in der Landesliga Eintracht Karlsfeld.

Von Margit Messelhäuser

Die Fußball-Fans haben am Samstag die Qual der Wahl: Nicht nur der Bezirksliga-Start mit dem Derby zwischen Jahn Landsberg und Denklingen (ab 15 Uhr) steht zur Auswahl, auch das Bayernliga-Team des TSV Landsberg erwartet einen spannenden Gegner und Kaufering will zu Hause nach der Niederlage wieder in die Erfolgsspur. Gute Nachrichten gibt es beim TSV Landsberg vor dem Heimspiel gegen Türkspor Augsburg ab 14 Uhr im 3C-Sportpark und auch bei Kaufering.

Bayernliga Ursprünglich war Steffen Krautschneider, der dreifache Torschütze vom Auftaktspiel in Dachau, wegen der Roten Karte für zwei Spiele gesperrt worden. Doch der Einspruch, den Landsberg einlegte, war erfolgreich gewesen. „Die Sperre wurde auf ein Spiel reduziert und Steffen kann am Samstag wieder spielen“, sagt Landsbergs Spielertrainer Mike Hutterer auf Nachfrage unserer Redaktion.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

