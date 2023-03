Fußball

Gelöste Stimmung beim VfL Kaufering nach wichtigem Sieg

Plus Die Fußballer des VfL Kaufering beenden gegen den SC Oberweikertshofen ihre Negativserie. Trainer Benjamin Enthart lobt zwei Akteure besonders.

Von Christian Mühlhause

Kauferings Trainer Benjamin Enthart war nach dem Spiel in Oberweikertshofen sichtlich erleichtert, dass sich sein Team für die gezeigte Leistung belohnte und mit 1:0 gewann. Es war ein wichtiger Erfolg, nachdem Kaufering nach der Winterpause dreimal in Folge als Verlierer vom Platz ging. Der Trainer setzte dabei auf eine Strategie, die sich bereits zu Beginn der Saison in der Landesliga für den Aufsteiger vom Lech bezahlt gemacht hatte.

