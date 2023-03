Fußball

Kaufering kommt nach der Winterpause nicht in Tritt

Es läuft nicht beim VfL Kaufering (weiße Trikots): Gegen Olching gab es die dritte Niederlage in Folge.

Plus In der Fußball-Landesliga kassiert der Aufsteiger die dritte Niederlage in Folge. Mit dem 1:4 ist der VfL Kaufering sogar noch gut bedient.

Der VfL Kaufering kommt nach der Winterpause einfach nicht in Tritt: Für den Fußball-Landesligisten gab es im dritten Spiel die dritte Niederlage – und die fiel diesmal sehr deutlich aus.

