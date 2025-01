Neuzugang für den Fußball-Bayernligisten TSV Landsberg

Der erste Winter-Neuzugang des TSV Landsberg ist fix: Von Landesligist SC Oberweikertshofen stößt mit Semir Gracic ein Regionalliga-erfahrener Verteidiger zur Mannschaft von Trainer Alex Schmidt, die Platz 11 in der Fußball-Bayernliga belegt.

Der Münchner, 24 Jahre alt und 1,82 Meter groß, der aus der Jugend des TSV 1860 München stammt (da spielte er bis zur U19), bestritt bereits 32 Spiele für Türkgücü München, den TSV Rain und Wacker Burghausen in der Regionalliga, zudem 13 Bayernliga-Partien für den SV Pullach. Zuletzt kam er auf 28 Einsätze für den SC Oberweikertshofen, der die Auflösung des Vertrags mit Gracic, der noch bis zum Saisonende lief, bereits vor einigen Tagen offiziell verkündet hat.

TSV-Abteilungsleiter Held: Er passt genau in unser Konzept

Landsbergs Abteilungsleiter Nico Held hat mittlerweile die Verpflichtung bestätigt: „Ein Spieler, der genau in unser Konzept passt.“ Schmidt ergänzt: „Ein harter, zweikampfstarker Verteidiger, der auf mehreren Positionen in der Defensive eingesetzt werden kann.“ Gracic wird beim Trainingsauftakt am Donnerstag, 9. Januar, dabei sein. Ebenso beim ersten Test der Landsberger am Sonntag, 19. Januar, einem 120-Minuten-Spiel bei der U19 der Münchner Löwen (12.30 Uhr).

Weitere Neuzugänge sollen in den nächsten Tagen bekanntgegeben werden. Wie berichtet, haben die Abwehrspieler Raul Gheghes (20) und Noel Simonek (18) den TSV verlassen und verstärken ab sofort den VfL Kaufering im Landesliga-Abstiegskampf.